A ministra do Ambiente diz que vai haver um alívio nos cortes de água, no Algarve. Maria da Graça Carvalho está otimisma, depois da chuva que caiu na primavera e em relação à poupança de água na região.

A governante lembra, no entanto, que a falta de água no Algarve é permanente e que há um problema estrutural.



As novas medidas de gestão hídrica do governo para a região algarvia vão ser anunciadas até dia 10 de maio.