Secretaria-geral do Governo já tem 315 pessoas fruto das primeiras fusões e extinções

António Leitão Amaro falava no parlamento, no âmbito da apreciação na especialidade da proposta do Orçamento do Estado para 2026 (OE2026), numa audição conjunta das comissões de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto e do Orçamento, Finanças e Administração Pública.

"Na secretaria-geral do Governo continuamos a fusão de oito secretarias-gerais (...) criando uma secretaria-geral do Governo única, central, que serve todo o Governo, não apenas com as suas funções tradicionais, de apoio à contabilidade, à contratação e aos recursos humanos, mas três funções nobres que todos os Governos e a Comissão Europeia têm, que são indispensáveis para fazer o seu trabalho com qualidade", explicou o governante.

"Apoio, estudo e preparação da decisão política e legislativa, acompanhamento e monitorização da execução da ação governativa e apoio à comunicação institucional", elencou.

Hoje, "a secretaria-geral do Governo tem já 315 pessoas por resultado das primeiras fusões e extinções de secretarias-gerais", disse o ministro da Presidência.

No decurso do próximo ano "crescerá com a extinção das demais secretarias-gerais, já em curso a do ministério das Finanças e do ministério da Educação, a realizar no próximo ano Trabalho, Justiça (...) e Saúde que se realizarão a seguir", acrescentou.