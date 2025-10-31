Secretário do Tesouro dos EUA defende "reajuste comercial" em cimeira da APEC

"Sob a liderança do Presidente [Donald] Trump, os Estados Unidos estão a reequilibrar as suas relações comerciais para construir uma base mais sólida para o crescimento mundial", disse Scott Bessent.

Na reunião de abertura da cimeira, na Coreia do Sul, na qual o chefe de Estado norte-americano escolheu não participar, o secretário do Tesouro acrescentou que a prosperidade dos 21 membros da APEC depende de "fluxos comerciais e de investimento justos e seguros".

A cimeira, que começou hoje e termina no sábado, está a decorrer na ausência de Trump, que partiu da Coreia do Sul na quinta-feira, depois de se reunir com o Presidente chinês, Xi Jinping.

Os dois líderes chegaram a uma série de acordos, que apontam para uma desaceleração na guerra comercial entre as potências, e que incluem reduções tarifárias, levantamento de restrições às exportações e uma aproximação em questões como a Ucrânia.

Além de Bessent e Xi, participam na cimeira a nova primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, o Presidente do Chile e único mandatário latino-americano da cimeira, Gabriel Boric, o líder das Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., bem como o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, entre outros líderes.

Fundada em 1989 com o objetivo de promover a integração comercial, a APEC reúne 21 territórios da Ásia e da América banhados pelo Oceano Pacífico: Austrália, Brunei, Canadá, Chile, China, Hong Kong, Indonésia, Japão, Coreia do Sul, Malásia, México, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné, Peru, Filipinas, Rússia, Singapura, Taiwan, Tailândia, Estados Unidos e Vietname.