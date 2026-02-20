Seedance 2.0. A plataforma chinesa de IA que está a inquietar Hollywood e o mundo

Publicado na semana passada, o vídeo de 15 segundos mostra Tom Cruise e Brad Pitt numa luta corpo a corpo, com um realismo muito próximo dos grandes ecrãs.

I hate to say it. It’s likely over for us. https://t.co/248PmWnEgr — Rhett Reese (@RhettReese) February 11, 2026

Hollywood VFX will never be the same...



Seedance 2.0 https://t.co/PCZkCwuHKU pic.twitter.com/yAfQpUqRkY — Min Choi (@minchoi) February 15, 2026

Não é novidade que a inteligência artificial está a conquistar o espaço tecnológico do mundo a uma velocidade galopante. À competição pela vanguarda da IA, cada vez mais disputada, junta-se agora uma nova plataforma de criação de vídeo através da IA, a Seedance 2.0., depois de um vídeo gerado pela aplicação ter viralizado nas redes sociais.foram rápidas a reagir e, poucos dias depois,A Walt Disney Pictures acusa a Bytedance de abastecer as ferramentas da Seedance com uma “biblioteca pirata” de personagens protegidas por direitos de autor do estúdio, incluindo as do universo Marvel e Star Wars.Assustados com os novos avanços tecnológicos,Exigindo a suspensão imediata da “atividade ilegal” da Seedance, segundo a descrevem, a Motion Picture Association disse, em declarações à BBC, queCitada pelo canal público britânico, a empresa chinesa assegurou ainda que está a “tomar medidas para reforçar as salvaguardas atuais”, enquanto trabalham “para impedir o uso não autorizado de propriedade intelectual e semelhanças por parte dos utilizadores”.Além das empresas de Hollywood, as próprias figuras da indústria do entretenimento dos EUA já se mostraram preocupados com o novo modelo de IA. Rhett Reese, produtor e roteirista de grandes filmes, como Deadpool, recorreu à rede social X para reagir à publicação original do confronto entre Tom Cruise e Brad Pitt., redarguiu, aludindo àquilo que acredita ser o fim da criação artística e original humana em cinema.O autor do vídeo viral, Ruairi Robinson, cineasta e produtor irlandês de anúncios publicitários, afirmou no X queO novo modelo de IA, apesar de assustar uns, parece divertir outros. E a criação de vídeos na plataforma continua a multiplicar-se. Apenas disponível, para já, na China e capaz de criar somente vídeos curtos, a Seedance tem sido elogiada pela facilidade de utilização do seu sistema, bem como pela rapidez com que se consegue gerar conteúdos hiperrealistas de alta qualidade. E tudo isto, claro, a um custo muito menor do que aquele que seria necessário despender se elaborado de outra forma.Mesmo antes desta nova controvérsia, já a inteligência artificial levantava preocupações no mundo artístico. Em janeiro, durante a cerimónia de revelação dos nomeados para a 98ª edição dos Óscares, a presidente da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, Lynette Howell Taylor, destacou que, fazendo referência à ascensão da IA neste meio.O país, que tem investido em grande escala no desenvolvimento de robôs, foi um dos destaques do WebSummit, que se realizou em Lisboa, no passado mês de novembro, devido ao robô humanoide dançarino da empresa chinesa Unitree.Os avanços da potência chinesa ficaram, mais uma vez, evidentes na celebração televisiva do Ano Novo Lunar, realizada esta semana. Transmitido no canal estatal da China, o eventou contou com robôs humanoides a lutar artes marciais, a movimentar-se ao passo de danças complexas e a realizarde comédia.A China e a sua tecnologia criam algum ceticismo em toda a janela global, mas sobretudo no seio do seu rival, os Estados Unidos da América. Ramesh Srinivasan, professor de estudos da informação na Universidade da Califórnia, citado num artigo da CNN, compara a luta pela vanguarda da tecnologia entre os EUA e a China, à rivalidade da “corrida espacial” do século XX com a União Soviética.