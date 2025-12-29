Seguradoras contabilizam 31 milhões de euros em danos provocados pela depressão Cláudia

De acordo com um inquérito realizado pela APS junto das suas associadas, os danos provocados pela depressão Cláudia ascendem a "31 milhões de euros".

Em comunicado, a associação precisou que, do total, "3,28 milhões de euros já foram pagos em indemnização, enquanto os restantes 27,75 milhões de euros estão provisionados para garantir o pagamento das indemnizações devidas".

Entre 12 e 16 de novembro, foram participados 9.772 sinistros cobertos por apólices de seguro no Continente e na Madeira.

Conforme detalhou, a quase totalidade (mais de 93%) corresponde a seguros de habitação e de atividades comerciais e industriais.

Fundada em 1982, a APS reúne companhias de seguros e resseguros, representando mais de 99% do mercado em volume de negócios e efetivos empregados.