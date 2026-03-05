Segurança Social alerta para fraude em alegada ativação da autenticação de dois fatores

"A Segurança Social alerta que estão a circular mensagens SMS e e-mails fraudulentos, que utilizam o seu nome de forma indevida, alegando que a conta do cidadão está bloqueada e que seria preciso carregar num link para ativar a Autenticação de Dois Fatores, desbloqueando a conta", adianta o Instituto da Segurança Social (ISS), em comunicado hoje divulgado.

O instituto liderado por Pedro Corte Real alerta que em causa está uma tentativa de `phishing", que tem como objetivo obter os dados confidenciais dos cidadãos.

"A Segurança Social apela aos utilizadores que não acedam ao link enviado e que tomem medidas para se protegerem destas fraudes", acrescenta, instando a quem tenha recebido esta SMS e/ou e-mail que "não responda, não clique em nenhuma ligação e apague a mensagem imediatamente".

Na mesma nota, o instituto realça ainda que "nunca envia ligações para a ativação de serviços, nem pede códigos de acesso, palavras-passe ou dados bancários" e pede aos cidadãos e empresas que utilizem os canais oficiais, "nomeadamente o Portal da Segurança Social, para realizar a ativação da Autenticação de Dois Fatores", sublinhando que "esta medida terá de ser feita exclusivamente pelo próprio utilizador".

A autenticação de dois fatores para aceder ao portal da Segurança Social está disponível para cidadãos e empresas que a podem utilizar de forma opcional, tornando-se obrigatória a partir de 12 de maio.

Em causa está um método de segurança que exige duas formas de verificação para confirmar a identidade do utilizador antes de conceder o acesso.

Deste modo, além da palavra-passe é preciso inserir no portal da Segurança Social um código temporário que será enviado para um dos contactos validados: telemóvel ou e-mail.