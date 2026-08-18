Segurança Social. Governo afasta qualquer reforma estrutural nesta legislatura

"O Governo mantém o seu compromisso de não proceder na atual legislatura a uma Reforma estrutural do Sistema de Segurança Social, pelo que nem propostas e debates parlamentares recentes, nem a apresentação deste estudo têm como efeito abrir um processo que, para o Governo, está fechado", lê-se na resposta à rádio pública.



De acordo com o Ministério liderado por Rosário Palma Ramalho, o relatório coordenado por Jorge Bravo é apenas um estudo técnico e independente, com conclusões e recomendações da exclusiva responsabilidade do grupo de trabalho.





"O relatório preparado pelo grupo de trabalho coordenado pelo Professor Doutor Jorge Bravo é um estudo técnico e independente, realizado autonomamente por este grupo, com conclusões e recomendações que são da sua exclusiva responsabilidade", adianta o Ministério.





Acrescenta que se trata de "mais um contributo para o debate público nacional sobre políticas públicas de Segurança Social".





Um contributo que o Governo e outros órgãos de soberania ou entidades "poderão analisar", adianta a Segurança Social.





O Ministério acrescenta tambem que já enviou o relatório para o Parlamento e para os parceiros sociais.



