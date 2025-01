Segurança Social vai transferir 4 mil milhões de euros para o FEFSS

"No princípio de fevereiro" a Segurança Social vai "transferir para o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social (FEFSS) quatro mil milhões de euros", disse Maria do Rosário Ramalho, que está hoje a ser ouvida na comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, na Assembleia da República.

Segundo a governante, esta "será a maior transferência de sempre", sublinhando que a sustentabilidade da Segurança Social é uma "preocupação deste Governo".

Por outro lado, o executivo quer "continuar aprofundar a transformação digital da Segurança Social". Nesse sentido, vai "lançar nos próximos meses um programa que reduz as filas de espera ao nível do atendimento" e "implementar a opção de pagamentos à Segurança Social por MB Way", anunciou, referindo que esta última medida vai ser antecipada, dado que estava prevista "para o próximo ano".