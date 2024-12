Seis cidades criativas da UNESCO na região Centro criam rede para trabalho conjunto

A Rede de Cidades Criativas da UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) Centro de Portugal, que integra a Covilhã, Idanha-a-Nova, Castelo Branco, Leiria, Caldas da Rainha e Óbidos foi hoje apresentada e vai executar 1,4 milhões de euros até setembro de 2026.

O presidente da Câmara da Covilhã, Vítor Pereira, anfitrião da cerimónia, sublinhou que o projeto foi concebido numa perspetiva de parceria e cooperação, e disse que a verba candidatada à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), com uma comparticipação de 85% do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, vai ser distribuída de forma equilibrada pelos elementos do consórcio.

Segundo o autarca da Covilhã, cidade criativa na área do design, as ações previstas visam reforçar as dinâmicas de trabalho em rede, que se vão traduzir na ampliação de ecossistemas criativos de produção baseados na inovação, na cultura e na sustentabilidade, com impacto em termos de desenvolvimento territorial e temático dos territórios.

"Estamos a unir seis cidades criativas da UNESCO da região Centro. Vamos cooperar ainda mais, trabalhar em conjunto de forma colaborativa e empenhada, potenciando cada uma das cidades na sua individualidade e nas suas particularidades, e afirmando os valores comuns como um todo", reforçou Vítor Pereira.

De acordo com o autarca, que destacou que das nove cidades criativas no país seis são na região Centro, esta é uma forma de potenciar um turismo diferenciador e apostar numa estratégia de turismo criativo.

Realçou que a rede é a base para "uma abordagem única e inovadora para a região", que tenha "impactos de competitividade e desenvolvimento" e de notoriedade para a captação de visitantes.

"A implementação deste projeto permitirá tirar mais partido da nossa complementaridade, ganhar escala e gerar maior competitividade ao todo que somos e a cada um dos nossos centros urbanos", acrescentou o presidente da Câmara da Covilhã.

A vice-presidente do Turismo Centro de Portugal, Anabela Freitas, destacou a importância de "criar uma estruturação de oferta de turismo criativo, suportado sobretudo nos ativos do território".

As ações começam a ser dinamizadas em janeiro de 2025 e Anabela Freitas antevê uma "taxa de execução elevadíssima já no final deesse, que leva a pensar em "reprogramar a candidatura" à CCDR, para que não se pare no caminho por falta de verbas.

Para fomentar a desejada oferta qualificada do turismo criativo estão previstas ações transversais, de dinamização, projeção e capacitação da rede a nível internacional, ações que resultam da articulação entre municípios e ações piloto, desenvolvidas a nível local.

Entre as atividades estão previstas residências criativas, exposições itinerantes, sinalização de itinerários turísticos, oficinas, roteiros temáticos ou visitas guiadas, entre outras medidas.

"O turismo só é bom se ajudar a desenvolver os territórios e as comunidades", salientou a responsável do Turismo do Centro, que defendeu a criação de estratégias de inovação, "mantendo sempre autenticidade e práticas de sustentabilidade".

O representante da CCDRC, Luís Filipe, informou que a candidatura submetida pelas cidades criativas da UNESCO do centro foi a que teve a melhor nota, considerou que o projeto "tem a marca da coesão", que é "um projeto distintivo", com valor, e sublinhou que "as cidades UNESCO são um ativo regional".