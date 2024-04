O Governo pode terminar o ano com um excedente de 800 milhões de euros se não tomar nenhum medida com impacto orçamental. O Ministério das Finanças mantém as previsões do crescimento da economia e da inflação. O Programa de Estabilidade entregue esta segunda-feira prevê reduzir a dívida publica até aos 80% nos próximos quatro anos.