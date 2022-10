Semana de quatro dias. Governo prepara-se para avançar com projeto

A governante sublinha que o projeto-piloto para alargar a semana de quatro dias à Função Pública está a ser preparado. “”.

Há, para já, alguns organismos públicos interessados em testar esta solução.







“O compromisso é que nesta sede negocial, que é distinta da Concertação social, também se possa fazer esse diálogo. A nossa ambição é, a par do que vai acontecer no privado, também fazer um trabalho na Administração Pública”, esclareceu.



Segundo a governante, os projetos-piloto no privado e na Função Pública “terão paralelo. Estamos a trabalhar com o Ministério do Trabalho para podermos desenvolver um projeto semelhante”.





Porém, Mariana Vieira da Silva alerta que há instituições onde será impossível porque as semanas de quatro dias são incompatíveis com a organização de trabalho.

Aumentos salariais

Apesar das críticas dos sindicatos, a ministra garante que o Governo foi “o mais longe possível para privilegiar os salários mais baixos” da Função Pública.Na entrevista ao, Mariana Vieira da Silva frisa ainda que no processo negocial que vai arrancar ainda este mês, apenas há margem para acelerar o ritmo de revisão da Tabela Remuneratória Única (TRU), beneficiando os técnicos superiores e os assistentes operacionais com mais anos de serviço.Sobre a perda do poder de compra em 2022, a ministra da Presidência afirma que a “proposta que fazemos é no sentido de garantir que os aumentos salariais previstos nestes quatro anos permitem mais do que recuperar o poder de compra, mesmo considerando que no próximo ano ainda teremos uma inflação acima do que tem sido a média”.