Semapa compra espanhola Imedexa por 148 milhões de euros

A Semapa adiantou que, através da sua subsidiária Quotidian Podium, S.A., detida a 100%, concluiu a aquisição de 100% do capital social da Industrias Mecánicas De Extremadura S.A. (Imedexa) ao fundo de capital de risco espanhol GPF Partners.

"A Imedexa, com sede em Cáceres, Espanha, é uma empresa especializada no desenho e fabrico de estruturas metálicas para infraestruturas de transmissão e distribuição de eletricidade, bem como para outras aplicações industriais", disse a Semapa no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A Semapa acrescentou a Imedexa, fundada em 1979, "conta atualmente com três unidades operacionais em Cáceres e Valladolid, tendo servido mais de 250 clientes em mais de 50 países".

Em 2024, a Imedexa registou "vendas superiores a 100 milhões de euros, das quais cerca de 75% foram destinadas ao mercado de exportação".

A Semapa adquire assim "100% do capital social da Imedexa por uma contrapartida paga nesta data de 148 milhões de euros, acrescida de uma componente adicional a ser paga dependente da verificação de determinadas condições".

"A aquisição da Imedexa representa a primeira operação direta da Semapa fora de Portugal, enquadrando-se na estratégia de internacionalização e diversificação do grupo", lembrou, indicando que esta operação "reforça o posicionamento da Semapa em setores com elevado potencial de crescimento e impacto na transição energética".