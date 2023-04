Serviços online da Caixa Geral de Depósitos estão indisponíveis

"Continuamos a trabalhar na resolução do assunto", acrescentou o banco na resposta à agência Lusa sobre os problemas no serviço Caixadirecta.



O problema informático surge no dia em que a CGD celebra 147 anos. Na resposta aos utilizadores, a Caixa Geral de Depósitos reconhece as dificuldades: "Estamos a verificar dificuldades no acesso ao serviço Caixadirecta. Estamos a trabalhar para a sua rápida resolução. Lamentamos o incómodo causado. Obrigado”.