Setúbal também cobra taxa turística de dois euros

Foto: Diego Delso - Wikipédia

Há um mês que os hóspedes são obrigados a desembolsar dois euros por noite.



Os hotéis mostram-se preocupados, embora alguns turistas ouvidos em Setúbal pela repórter Marta Pacheco demonstrem pouco incómodo com esta despesa adicional.



Mas há excepções na cobrança desta taxa. Por exemplo, hóspedes cuja estadia seja motivada por tratamentos médicos não pagam.



A Câmara de Setúbal justifica a criação da taxa com o aumento do turismo e da pressão causada na cidade.



Ao longo desta semana, a Antena 1, vamos dar alguns exemplos: desde um município que começou a cobrar este imposto, como Setúbal, como Lisboa que já subiu a taxa turística para 4 euros. Mas também conhecer o caso de uma autarquia que já teve taxa turística, mas que decidiu acabar com esta medida.