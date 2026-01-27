Seul promete cumprir acordo com EUA após Trump anunciar subida de taxas

"Dado que o aumento das tarifas só entra em vigor após procedimentos administrativos, como a sua publicação no Registo Federal, o Governo sul-coreano planeia transmitir à parte norte-americana a vontade de cumprir o acordo tarifário, ao mesmo tempo que responderá de forma serena e gradual", afirmou em comunicado o gabinete presidencial.

A declaração surgiu após o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar na rede social que detém, a Truth Social, que vai aumentar de 15% para 25% as tarifas sobre "automóveis, madeira, produtos farmacêuticos e todos os outros produtos sujeitos a tarifas recíprocas", sem indicar a data de implementação da medida.

O Ministério da Economia e das Finanças indicou, numa mensagem à imprensa local, que está a avaliar "as intenções" de Trump de aumentar novamente as tarifas à Coreia do Sul.

Embora a presidência sul-coreana tenha indicado anteriormente que não recebeu uma notificação oficial do Governo dos EUA sobre a medida publicada por Trump, o ministério disse que entrará em contacto com Washington para dar conta do estado das discussões no parlamento e solicitar cooperação parlamentar para a tramitação do projeto de lei.

O documento, apresentado ao parlamento em novembro, visa apoiar o compromisso de investimento de 350 mil milhões de dólares (294 mil milhões de euros) da Coreia do Sul nos Estados Unidos, parte do acordo que fixava uma tarifa básica de 15% para esses setores.

A próxima sessão para rever projetos de lei no parlamento sul-coreano realiza-se na próxima terça-feira.

O Ministério do Comércio sul-coreano também indicou, por sua vez, que está a acompanhar de perto a situação, de acordo com a agência de notícias local Yonhap, enquanto o responsável pelas negociações planeia viajar em breve para os EUA, para discutir o assunto com o representante comercial norte-americano Jamieson Greer.

Anteriormente, o gabinete presidencial informou que o ministro da Indústria, Comércio e Energia, Kim Jung-kwan, atualmente no Canadá, planeia viajar para os Estados Unidos para abordar o assunto com o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick.

Alguns observadores indicam que a medida de Trump pode ter como objetivo acelerar a aprovação do projeto, antes da iminente decisão do Supremo Tribunal dos EUA sobre a legalidade das tarifas recíprocas da Administração norte-americana.

Três horas e meia após a abertura da bolsa sul-coreana, as principais fabricantes de automóveis Hyundai Motor e Kia registavam quedas, juntamente com importantes empresas biofarmacêuticas, como Samsung Biologics e Celltrion, em aparente reação ao anúncio de Trump.