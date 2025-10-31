Seul revela plano para reciclar minerais essenciais às tecnologias avançadas

As medidas foram anunciadas numa reunião presidida pelo ministro das Finanças, Koo Yun-cheol, que destacou o atual contexto de preocupação com o futuro das cadeias de abastecimento de matérias-primas, devido à crescente competitividade tecnológica e às tensões geopolíticas, segundo a agência de notícias pública sul-coreana Yonhap.

A reciclagem de minerais críticos refere-se ao processo de reprocessamento de materiais recuperados de resíduos, essenciais para tecnologias avançadas.

Seul espera que o mercado doméstico de reciclagem de minerais críticos aumente de 6,7 biliões de wons (4,1 mil milhões de euros) em 2024 para 21,1 biliões de wons (13 mil milhões de euros) em 2040.

"A cimeira do Fórum de Cooperação Económica Ásia-Pacífico em Gyeongju tornou-se um ponto de inflexão significativo no quadro da atual incerteza económica mundial", declarou Koo, referindo-se ao encontro de líderes globais do grupo, que decorre entre hoje e sábado na cidade sul-coreana.

O ministro das Finanças indicou que Seul espera que os resultados da reunião internacional contribuam positivamente para a estabilidade da cadeia de abastecimento da Coreia do Sul.

As barreiras tecnológicas e de capital têm impedido a expansão do setor privado na área de reciclagem de minerais críticos no país asiático, e muitas das empresas sul-coreanas não dispõem dos recursos necessários para novos investimentos.

Neste contexto, Seul propôs-se aumentar de 10% para 20% a taxa de reciclagem de minerais estratégicos até 2030, através de reformas regulatórias, como a redução de tarifas, e a criação de um conselho público-privado para identificar projetos com potencial que possam receber investimento.

Seul planeia ainda flexibilizar a regulamentação para classificar como "recursos recicláveis" alguns componentes atualmente catalogados como resíduos, o que reduzirá as restrições de transporte e armazenamento.

O Governo sul-coreano planeia ainda formar uma equipa destinada a analisar formas de garantir um fornecimento estável em terras raras, que explorará iniciativas como o fomento do investimento no desenvolvimento de recursos no estrangeiro, desenvolvimento de tecnologias que reduzam a sua utilização ou o aumento das reservas públicas.