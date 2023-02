Shell duplica lucros. "É necessário uma maior regulação", defende especialista

António Cardoso Marques, especialista em Mercados Energéticos recebe esta informação sem surpresa e explica que os resultados da Shell são o efeito conjugado do aumento da procura após a pandemia e da subida das margens de refinação.O professor da Universidade da Beira Interior defende que é necessária uma maior regulação.Em declarações à Antena 1 o especialista em mercados energéticos diz que a taxação dos lucros extraordinários das petrolíferas não vai adiantar nada.

O caminho é, de acordo com o professor, investir esses lucros em energias renováveis.







Já para o coordenador da Associação Ambientalista Zero, Francisco Ferreira, os lucros da Shell e de outras petrolíferas resultam do oportunismo.





As empresas estão a tirar partido do contexto de guerra e a passar a fatura para os consumidores.Com lucros tão apetecíveis, não é de admirar que as petrolíferas aumentem os investimentos na exploração dos combustíveis fósseis, atrasando a transição energética.