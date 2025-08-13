SIMA e Menzies chegam a acordo e cancelam greves previstas nos aeroportos para o verão

Num ofício enviado hoje à empresa, a que a Lusa teve acesso, o SIMA refere que na sequência do acordo os associados "não vão fazer greve".

"Fica sem efeito o pré-aviso de greve em causa, dado o entendimento que houve entre a Comissão Sindical do SIMA e os representantes da empresa no Ministério do Trabalho da Solidariedade e da Segurança Social com os representantes do Ministério", lê-se no documento.

O cancelamento ocorre depois da realização de greves nos períodos de 25 a 28 de julho e de 08 a 11 de agosto, para exigir o fim de vencimentos base abaixo do salário mínimo, melhores salários e o cumprimento do pagamento de horas noturnas, entre outras reivindicações.

As paralisações agendadas para 15 a 18 de agosto, 22 a 25 de agosto e 29 de agosto a 01 de setembro ficam, assim, sem efeito.