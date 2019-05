Sindicato de motoristas de matérias perigosas e ANTRAM chegam a pré-acordo

RTP07 Mai, 2019, 21:47 / atualizado em 07 Mai, 2019, 23:03 | Economia

“Há boa vontade de todas as partes”, afirmou Pardal Henriques.







O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas e a ANTRAM acordaram hoje um pacto de paz social pelo prazo de 30 dias, anunciou o vice-presidente da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias.









Paralelamente, patrões e sindicato, que estiveram reunidos no Ministério das Infraestruturas, em Lisboa, colocaram em cima da mesa uma nova proposta salarial "muito próxima" dos 1.200 euros pretendida pelos motoristas, que carece agora do aval dos associados, afirmou o assessor jurídico do sindicato, Pedro Pardal Henriques.



O advogado do sindicato que representa os motoristas de matérias perigosas afirma: “Vamos agora falar com os associados e depois voltar a reunir”.







“Hoje vi uma ANTRAM diferente, hoje estivemos todos à mesa com boa-fé e se continuarmos com neste clima com certeza que chegamos a bom porto”, acrescentou.







Por outro lado, a ANTRAM comprometeu-se a "verificar as questões relacionadas com o seguro de saúde" e no que diz respeito às questões pecuniárias "foi chegado a um valor que se aproxima muito" do que havia sido pedido, garantiu o sindicato.



As duas entidades chegaram a acordo em relação às exigências salariais que o sindicato pedia, um valor base equivalente a dois salários mínimos.Até ao final do mês de maio está prevista uma nova reunião entre o sindicato e a ANTRAM e se, nessa altura, não chegarem a um acordo definitivo não está colocada de lado a possibilidade de uma nova paralisação.“Se não houver acordo no final do mês voltamos às formas de luta normais”, realçou Pedro Pardal Henriques.