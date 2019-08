Sindicato diz que serviços mínimos foram cumpridos em Matosinhos

O sindicato garante que todos os postos da rede REPA foram abastecidos, mas a ANTRAM chegou a afirmar que foram efetuadas apenas 42 das 225 cargas obrigatórias.



"A ANTRAM e o patronato estavam habituados a que toda a gente trabalhasse 14 a 15 horas diárias, e as pessoas hoje cumpriram escrupulosamente as oito horas de trabalho", o que "criou muito impacto", explicou um dos trabalhadores no local.