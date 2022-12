Sindicato dos Pilotos exige demissão da administração da TAP

Foto: Pedro A. Pina - RTP

Para o Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil, imperou o bom-senso nas demissões do ministro das Infraestruturas e do secretário de Estado. Mas a estrutura exige agora a demissão do Conselho de Administração da TAP.