Sintac alerta para possíveis riscos para trabalhadores com perda de licença da Menzies

"O Sintac alerta para possíveis riscos para os trabalhadores na sequência da escolha da operadora de `handling` Clece/South (detida pela Iberia, pertencente ao grupo IAG) pela ANAC [Autoridade Nacional da Aviação Civil]", avançou o sindicato, em comunicado, manifestando-se surpreendido com a decisão preliminar do regulador de atribuir as licenças de assistência nos três aeroportos do continente - Lisboa, Porto e Faro.

A estrutura sindical apontou que o grupo IAG é também um dos interessados no processo de privatização da TAP, que detém 49,9% do capital da Menzies (antiga Groundforce).

"Esta ligação suscita legítimas dúvidas sobre eventuais conflitos de interesse e sobre as intenções por detrás desta escolha", vincou o Sintac, referindo suspeitar que "a privatização poderá estar centrada apenas só no `core business` do transporte aéreo, deixando de fora outras empresas do grupo, como a Menzies".

Para o sindicato, tem-se "assistido repetidamente, em processos de privatização no país, à utilização de estratégias que visam mascarar interesses particulares".

O Sintac exigiu esclarecimentos urgentes por parte da ANAC e do Ministério das Infraestruturas, bem como a inclusão imediata de todos os sindicatos representativos no processo de acompanhamento das decisões que possam afetar os trabalhadores do setor.

A Menzies lamentou hoje este resultado, que vai contestar, e disse não concordar com a classificação atribuída, indicando que acredita que a sua proposta "apresenta excelência operacional comprovada, continuidade e uma força de trabalho plenamente qualificada, composta por mais de 3.500 colaboradores que, de forma consistente, têm prestado serviços de elevada segurança e qualidade aos clientes e à comunidade".

Contactada pela Lusa, a ANAC disse apenas que "no âmbito do procedimento do concurso os concorrentes foram notificados pelo júri do relatório preliminar" e que se trata de "tramitação normal e regular no âmbito do concurso".

O regulador destacou que "os concorrentes terão agora o período de apresentação da sua pronúncia", salientando que "não foi feito o relatório final, nem existe, nesta fase qualquer decisão ou seleção do prestador de serviços".

Também o Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos (Sitava) manifestou-se hoje incrédulo e indignado com a decisão preliminar do regulador de atribuir licença para assistência nos aeroportos à Clece/South excluindo a Menzies (antiga Grondforce).