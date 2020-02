Sintra lança centro tecnológico de pedra natural num investimento de 11 milhões de euros

Este projeto é uma parceria entre o Instituto Superior Técnico, a Câmara Municipal de Sintra, a Assimagra (Associação Portuguesa dos Industriais dos Mármores, Granitos e Ramos Afins) e o Cluster Portugal Mineral Resources, segundo informação divulgada pela autarquia.

A Câmara comprou a fábrica Pardal Monteiro, "atualmente desativada e abandonada" por 725 mil euros em fevereiro do ano passado, revelou a autarquia, destacando que o "StoneCITI prevê, depois do investimento na aquisição da antiga unidade industrial, mais de sete milhões de euros em obras de requalificação do espaço, 2,3 milhões em equipamento e cerca de um milhão de euros em projetos".

Esta espaço conta com uma área total de mais de 18 mil metros quadrados, dos quais 5.920 metros quadrados de edifícios industriais.

De acordo com a mesma informação da autarquia, que cita o presidente da Câmara de Sintra, Basílio Horta, "este é um projeto de futuro, que pretende inovar e promover o desenvolvimento tecnológico, logístico e operacional da indústria da pedra natural, valorizar os recursos minerais de Sintra, promover a internacionalização do setor e difundir a formação profissional".

O StoneCITI irá incluir "todas as competências necessárias para o desenvolvimento do setor industrial, associado ao fabrico de materiais e produtos utilizando pedra natural, acelerando a aproximação entre a indústria e as novas tecnologias, com vista a incrementar de forma radical a eficiência e sustentabilidade económica e ambiental do setor, e assim assegurando a inovação e mudança de paradigma", garante a Câmara Municipal de Sintra.

O objetivo do projeto é "aproximar a indústria e as novas tecnologias", o que irá aumentar "a eficiência e a sustentabilidade (económica e ambiental) do setor", destaca a autarquia.

A fábrica da Pardal Monteiro S.A, foi fundada em 1888 e está localizada em Pero-Pinheiro, local associado à indústria da pedra natural.