"Só a parte das paredes é que fica". Escola de Penafiel com reestruturação de fundo





Trata-se de uma reestruturação de fundo com cerca de quatro milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência. Enquanto as obras decorrem, as aulas fazem-se ao som do vaivém dos camiões e da faina dos pedreiros. "Optámos pelos serviços passarem para o exterior, em detrimento das salas de aulas, para permitir que os alunos estejam no interior da escola. Então a nossa opção foi pelos serviços, a secretaria, a reprografia, o gabinete do diretor e a sala de apoio à direção estarem em contentores sala", explica o diretor do Agrupamento de Escolas Penafiel Sudeste, António Sorte. Em Penafiel, a Escola Básica Sudeste, sede do Agrupamento, está a ser requalificada. Uma escola que já tem 24 anos e que precisava de obras de fundo. Eram desejadas há cinco anos. A criatividade foi posta à prova e, como resultado, alguns serviços passaram para contentores fora da escola.

Só vão ficar as paredes, o resto vai ser tudo mudado para ter "conforto térmico" e, por exemplo, uma grande melhoria nas "telecomunicações e internet".





De acordo com o Jornal de Notícias desta terça-feira, há 230 escolas a precisar urgentemente de obras.



Para reabilitar estes edifícios, o Governo está a avançar com cerca de 850 milhões de euros, mas quase metade vai ser gasta em escolas que ficam na região de Lisboa e Vale do Tejo. Sendo que apenas 200 milhões vão ser investidos no norte do país.



Podem candidatar-se a este dinheiro as escolas dos segundo e terceiro ciclos mais a escolas secundárias. As autarquias têm até junho para concorrer.



