Stellantis em queda nas bolsas de Milão e Paris após demissão de Carlos Tavares

Logo após a abertura da Bolsa de Milão, as ações da Stellantis marcaram 11.624 pontos, o que representa uma queda de 7,28% às 09:20, horário local (08:20 em Lisboa).

Na bolsa de Paris, a empresa perdia na abertura mais de 6%.

A empresa tem ações cotadas nas bolsa de Paris, Milão e Nova Iorque.

O grupo automóvel anunciou no domingo a demissão de Tavares "com efeitos imediatos", um ano e meio antes de terminar o seu mandato, em 2026.

O anúncio surge na sequência de tensões entre Tavares e o Conselho de Administração do grupo devido a fracos resultados financeiros anunciados.

O novo executivo temporário da Stellantis já foi chamado ao parlamento italiano para que esclareça o futuro da sociedade no país.

Em comunicado, o grupo Stellantis anunciou no domingo que o Conselho de Administração, sob a presidência de John Elkann, "aceitou a demissão de Carlos Tavares do cargo de CEO com efeitos imediatos".

O processo de nomeação do novo CEO permanente "está bem encaminhado, gerido por um Comité Especial do Conselho, e será concluído no primeiro semestre de 2025", acrescenta o construtor automóvel, que tem uma unidade em Mangualde.

"Até lá, uma nova Comissão Executiva interina, presidida por John Elkann, irá ser estabelecida", salienta.

A Stellantis é uma das principais fabricantes de automóveis do mundo e no seu portefólio tem marcas como Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, Fiat, Jeep®, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall, Free2move e Leasys.

A fábrica do grupo em Mangualde registou um aumento da produção de 2,6% nos primeiros 10 meses do ano, face a igual período de 2023.

Atualmente, a fábrica de Mangualde, no distrito de Viseu, tem cerca de 900 colaboradores e este ano já produziu 72.477 viaturas (dados de janeiro a outubro).

Também a produção de veículos elétricos está a correr como previsto. A produção em série de viaturas elétricas na fábrica de Mangualde da Stellantis arrancou no início de outubro, nas versões de passageiros e comerciais ligeiros, destinadas aos mercados doméstico e de exportação.

Foi a primeira fábrica a produzir veículos de passageiros e veículos comerciais ligeiros elétricos a bateria, de grande série, em Portugal, no âmbito de um investimento de 119 milhões de euros, obtido através de uma das agendas mobilizadoras para a inovação empresarial de que a Stellantis é líder - o projeto GreenAuto.