A subida de juros pelo Banco Central Europeu tem como objetivo baixar a inflação. Até agora está a produzir efeito. Em junho do ano passado os juros estavam ainda a zero e a inflação na Zona Euro já ia em 8,6%.

Os juros continuaram a aumentar até aos 4,5%, ao mesmo tempo que a inflação desceu até perto dos 5%, mas ainda longe do objetivo do BCE, que são os 2%.



Por causa desta evolução muitos portugueses já quase não conseguem pagar as prestações da casa.