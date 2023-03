Subidas de preços. Transportes de mercadorias recusam ser bodes expiatórios

Foto: Fanjianhua via Freepik

Depois de a associação que representa as grandes superfícies ter justificado o aumento dos valores de venda ao consumidor com a subida dos custos com o transporte dos produtos, a Associação Nacional de Transporte de Mercadorias vem desmentir esta acusação.