Sul-coreana Coupang oferece mil milhões de euros em cupões a clientes após fuga de dados

O plano de compensação prevê a atribuição de cupões no valor de 50 mil won (aproximadamente 30 euros) a cada dos mais de 33 milhões de clientes cuja informação pessoal foi exposta.

"Todos os executivos e colaboradores da Coupang estão profundamente consternados com a preocupação e ansiedade que a recente fuga de informação pessoal causou aos nossos clientes", disse o diretor executivo interino da empresa, Harold Rogers.

A empresa enviará mensagens de texto aos clientes afetados a informá-los sobre o processo de resgate dos vales, que incluem cinco mil won (cerca de três euros) para produtos, outros cinco mil won para a plataforma de entrega de comida (Coupang Eats), 20 mil won (12 euros) para o serviço de viagens (Coupang Travel) e mais 20 mil won para produtos da linha de moda e cosmética Allux.

"Este incidente será uma oportunidade para a Coupang praticar profundamente o `foco no cliente` e cumprir as suas responsabilidades até ao fim", afirmou Rogers, em comunicado.

No domingo, o fundador e presidente do grupo sul-coreano, Kim Bom-suk, pediu pela primeira vez desculpa pelo incidente.

Em comunicado, Kim classificou a insistência em aguardar pelos resultados de uma investigação interna antes de pedir desculpa como "uma má decisão".

Na quinta-feira, a empresa alegou ter identificado um ex-funcionário como o responsável pela fuga e afirmou que nenhum dos dados - que incluíam credenciais de acesso de clientes, mas não informações de pagamento ou outros dados sensíveis - foi partilhado com terceiros.

Apesar do anúncio, o Governo sul-coreano rejeitou a declaração da Coupang como uma "alegação unilateral", referindo que um grupo de trabalho governamental criado após o incidente ainda não tinha divulgado os resultados de uma investigação, segundo a agência de notícias pública sul-coreana Yonhap.

A Coupang, fundada na Coreia do Sul, mas constituída e listada em bolsa nos Estados Unidos, opera a maior plataforma de comércio eletrónico do país asiático, de onde obtém a maior parte das receitas.

A empresa enfrenta uma ação coletiva nos Estados Unidos e outra na Coreia do Sul devido à fuga de informação. A polícia fez recentemente buscas na sede do grupo em Seul.

Em janeiro de 2024, a Coupang adquiriu a plataforma portuguesa de venda de marcas de luxo Farfetch, injetando 500 milhões de dólares (425 milhões de euros) no grupo fundado por José Neves, que abandonou a liderança.

Antes da aquisição, a Farfetch, o primeiro `unicórnio` português (`startup` avaliada em mais de mil milhões de euros) tinha vindo a apresentar prejuízos e a sofrer grandes perdas em bolsa, após dois anos de lucro em 2021 e 2022, em que beneficiou do `boom` do comércio `online`.