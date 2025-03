"Superavit robusto permite continuar a reduzir a dívida pública de forma consistente"

Para o titular da pasta das Finanças, "as boas notícias também ocorrem na dívida pública que baixou 94,9 por cento, a previsão no Orçamento de 2024 era de 98,9 e a previsão para 25 era de 95,9".

Em reação à divulgação das Contas Nacionais do Instituto Nacional de Estatística, relativas ao quarto trimestre de 2024, Joaquim Morais Sarmento frisou que esse “compara com uma previsão no Orçamento do Estado de 2024 de 0,2 por cento do PIB e no Orçamento de 2025 de 0,4".Osdivulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística e pelo Eurostat"., que nos permite continuar a reduzir a dívida pública de uma forma consistente, que projeta contas públicas também robustas em 2025. Um, que projeta também um crescimento económico acima de dois por cento neste ano e um crescimento dos salários muito significativo, e o rendimento disponível das famílias muito significativo".Segundo Joaquim Morais Sarmento, "as. Em 2024, as famílias pouparam 12,2 por cento do rendimento disponível". Um valor superior a 2020, ano da pandemia e dos confinamentos, em que as famílias também tinham poupado 12 por cento."Por isso, a economia portuguesa está robusta, a crescer, a gerar emprego, a aumentar os salários e o setor público tem hoje uma posição orçamental confortável e uma dívida pública cada vez mais numa trajetória de redução", realçou o ministro de Estado e das Finanças.O governante considerou ainda que não é altura para falar da campanha eleitoral para as legislativas de 18 de maio, mas deixou a garantia que o. “Temos agora, margem para poder propor novas medidas”, nomeadamente fiscais.