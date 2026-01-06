Taiwan quer ser o "parceiro mais fiável" da União Europeia assegurou William Lai

Durante uma reunião em Taipé com uma delegação do Parlamento Europeu, Lai afirmou que Taiwan está disponível para transformar os intercâmbios bilaterais com a UE em "ações concretas" que contribuam para o reforço de uma "cadeia de abastecimento democrática" e para uma maior resiliência da economia global.

"Taiwan continuará a demonstrar firmeza e confiança, provando que é uma força indispensável para a comunidade internacional", declarou, segundo um comunicado da Presidência.

Lai sublinhou ainda que a ilha compreende profundamente os desafios colocados pelas "ameaças militares prolongadas da China", incluindo ações de "zona cinzenta" e coerção diplomática e económica, que descreveu como autoritárias.

"Só a unidade e a cooperação entre democracias podem travar a expansão do autoritarismo externo", afirmou, acrescentando que a estabilidade no Estreito de Taiwan é um "fator-chave" para a segurança europeia e a prosperidade global.

O eurodeputado alemão Michael Gahler, presidente do Grupo de Amizade com Taiwan no Parlamento Europeu, reiterou o apoio ao "status quo" no Estreito e manifestou preocupação com tentativas da China de o alterar "em várias frentes".

Gahler defendeu uma cooperação mais estreita entre Taiwan e Europa nos domínios da segurança, comércio, ciência e saúde, sublinhando que ambas as partes "partilham preocupações em múltiplas áreas".

A visita dos eurodeputados ocorre dois meses após a vice-presidente taiwanesa, Hsiao Bi-khim, ter discursado na sede do Parlamento Europeu, em Bruxelas, na primeira vez que uma autoridade de Taipé o fez. Pequim protestou veementemente, acusando o Parlamento Europeu de ceder a "forças independentistas".

Apesar de não manter relações diplomáticas com nenhum Estado-membro da UE, Taiwan tem aprofundado os laços com países europeus, num contexto de crescente pressão de Pequim, que considera a ilha parte "inalienável" do seu território.