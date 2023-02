TAP. Chega diz que bónus pode ser ilegal e lamenta "secretismo" do Governo

O presidente do Chega insiste nas razões que levaram o partido a ter apresentado uma proposta própria de Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP e lamenta o "secretismo" em torno do bónus.



Para André Ventura, o facto de o Governo não ter vindo ainda confirmar o bónus proposto para a diretora executiva da TAP "é uma prova do secretismo que querem manter".