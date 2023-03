TAP com lucro de 65,6 milhões de euros em 2022

No ano passado, lê-se em comunicado, a”.





Em 2022, as receitas atingiram 3 485 milhões de euros, 151% acima do ano fiscal de 2021, juntamente com um nível de atividade mais elevado (ASK aumentou 94,2%).



A companhia aérea regressou aos lucros, que tinha registado pela última vez em 2017, altura em que o grupo obteve um resultado positivo que rondou os 21 milhões de euros.



O comunicado veicula a posição da ainda CEO da TAP, Christine Ourmières-Widener. Considera, face a estes resultados, que “durante o quarto trimestre de 2022 a TAP foi capaz de gerar as receitas trimestrais mais elevadas da sua história e uma rentabilidade recorde, apesar dos contínuos desafios operacionais.



“Durante o primeiro ano completo do Plano de Reestruturação, a TAP gerou um lucro operacional que é um recorde histórico para a empresa. A TAP gerou também um lucro líquido positivo muito forte, tendo em conta o seu nível de alavancagem”, refere a empresária.





O plano de reestruturação da TAP, aprovado pela Comissão Europeia no final de 2021, previa que a companhia aérea começasse a dar lucro em 2025 e que obtivesse um resultado operacional positivo em 2023, algo que a empresa atingiu no primeiro semestre de 2022. Aumento do número de voos



O número de voos ainda não atingiu níveis pré-crise. Aumentou significativamente em 74,9% o ano passado, e atingiu 79% dos níveis pré-crise. A capacidade atingiu 87% dos níveis pré-crise, aumentando 94,2% em comparação com o ano anterior.





Os custos operacionais recorrentes também aumentaram em 73,4% para 3.236,2 milhões de euros, resultando num EBIT recorrente positivo de 248,8 milhões de euros, um aumento de 726,7 milhões de euros, ou 4,7 vezes o montante no ano fiscal de 2019, refere o comunicado da empresa.





O custo do combustível mais do que triplicou, aumentando em 756,2 milhões de euros numa base anual para 1.096,7 milhões de euros. “Apesar de levar a um efeito positivo de 85,5 milhões de euros, o hedging só reduziu marginalmente o efeito do aumento dos preços do combustível, que só por si contribuiu com 458,4 milhões de euros para o aumento dos custos com combustível”.





No ano passado, o lucro antes dos juros e impostos (EBIT), foi também positivo, alcançando 268,2 milhões de euros, incluindo itens não recorrentes de 19,4 milhões de euros.