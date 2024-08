TAP fecha primeiro semestre de 2024 com lucro de 400 mil euros

Em comunicado . No mesmo período a companhia aérea transportou 7,7 milhões de passageiros.

No entanto, quando comparado com o período homólogo de 2023, os lucros dos primeiros seis meses do ano ficam 98,3 por cento abaixo dos 22,9 milhões de euros de resultados líquidos conseguidos entre janeiro e junho de 2023.

A mesma análise feita aos resultados trimestrais mostra que, apesar dos resultados positivos, a TAP sofreu uma quebra de 10,1 por cento entre os 80,3 milhões de euros alcançados no segundo trimestre de 2023 e os 72,2 milhões de euros no segundo trimestre de 2024.“No entanto, quando comparado com o 2T19 [segundo trimestre de 2019], melhorou em 77,6 milhões [de euros]”, salienta o comunicado da empresa.Segundo a transportadora aérea, as receitas operacionais do primeiro semestre de 2024 atingiram os 1.969 milhões de euros, mais 3,3 por cento do que em igual período de 2023, “impulsionadas, nas receitas de passagens, por um aumento da capacidade (+2,9%) e melhor(+0,8 p.p.), e por um aumento relevante de atividade nas receitas de Manutenção e Engenharia (+36,7 por cento)”.“Oatingiu 82,7 por cento, melhorando em 1,4 p.p., quando comparado com o ano anterior, e diminuindo 0,8 p.p. quando comparado com os níveis pré-crise”.“A 30 de junho de 2024, o Grupo apresentava uma posição de liquidez forte de 1.175,7 milhões [de euros], um aumento de 386,3 milhões [de euros] face ao final de 2023”, refere a empresa.Já em relação aos meses entre abril e junho, foram 4.165 mil passageiros, mais 96 pessoas do que no segundo trimestre de 2023.

A frota operacional era composta por 99 aeronaves, a 30 de junho de 2024, sendo que 68 por cento da frota operacional de médio e longo curso consistia em aeronaves da Família NEO (face a 67 por cento a 30 de junho de 2023 e 27 por cento a 30 de junho de 2019).

Para o segundo semestre de 2024, as reservas mantêm-se em linha com o ano anterior, ainda que com alguma pressão sobre asCitado no comunicado,Luís Rodrigues aponta para, “uma grande redução das irregularidades, o contínuo aumento da pontualidade e da regularidade, e o aumento do NPS (o índice de satisfação do cliente), com consequente crescimento das receitas” e destaca a “área de Manutenção e Engenharia, que começa a realizar o seu potencial.”

“Continuamos o caminho para o qual nos propusemos, com o compromisso das nossas pessoas e apoio dos nossos stakeholders: estabelecer a TAP como uma companhia sustentadamente rentável e uma das mais atrativas da indústria”, conclui o Presidente Executivo da TAP.