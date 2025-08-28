TAP lucra 37,5 milhões de euros no 2.º trimestre mas não evita prejuízos de 70,7 milhões até junho

"A companhia reafirma assim o seu compromisso com a trajetória de recuperação, sustentabilidade financeira e transformação estrutural que tem vindo a seguir nos últimos anos, registando uma recuperação sólida no segundo trimestre de 2025, após um primeiro trimestre desafiante", refere um comunicado da empresa.

O resultado líquido fixou-se num prejuízo de 70,7 milhões, uma diminuição de 45,9 milhões de euros face ao mesmo período de 2024, apesar do resultado positivo registado no segundo trimestre de 2025, que não foi suficiente para compensar as perdas registada no primeiro trimestre, adianta a empresa.

"À medida que avançamos para lá do Plano de Reestruturação, as nossas prioridades mantêm-se claras: transformar a TAP numa empresa consistentemente rentável e atrativa, consolidando a eficiência operacional e a sustentabilidade financeira.", refere o comunicado, citando Luís Rodrigues, CEO da TAP.

"À medida que executamos um dos verões operacionalmente mais difíceis do passado recente, com constrangimentos severos no controlo de fronteiras nos aeroportos nacionais, impactando fortemente a nossa atividade, mantemos o foco em garantir uma operação fiável, trabalhando no progresso do ecossistema da aviação nacional", salientou.

O processo de reprivatização da TAP foi formalmente iniciado em 10 de julho, com a aprovação do decreto-lei que estabelece os termos da operação. Agora, segue-se a aprovação do caderno de encargos que vai definir os critérios técnicos, jurídicos e administrativos da venda.



O decreto-lei para a reprivatização de 49,9% da TAP prevê que o investidor privado possa ficar com mais do que 44,9% da companhia, adquirindo o que os trabalhadores não comprarem dos 5% que têm reservados, segundo o documento, publicado em Diário da República em 14 de agosto.

Melhoria face aos 108 milhões de prejuízo no primeiro trimestre

As perdas do primeiro semestre comparam com um lucro de 400 mil euros em igual período de 2024, enquanto o lucro do segundo trimestre demonstra uma melhoria face aos 108,2 milhões de euros negativos dos primeiros três meses do ano.´

De acordo com um comunicado de imprensa da TAP, no primeiro semestre, a companhia transportou um total de oito milhões de passageiros, o que representa um aumento de 2,2% face aos primeiros seis meses de 2024, sendo que, adiantou, "o número de voos operados manteve-se praticamente estável, com um crescimento homólogo de 0,2%".





Já a capacidade aumentou 2,3% face ao primeiro semestre de 2024, tendo as receitas operacionais totalizado 1.955,2 milhões de euros, uma queda de 1%, indicou.



Por sua vez, o EBITDA (resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) recorrente foi de 259,2 milhões de euros nos primeiros seis meses do ano.



No que diz respeito ao segundo trimestre, as receitas operacionais aumentaram 1,7% face ao período homólogo, totalizando 1.131,7 milhões, "impulsionadas maioritariamente pelo aumento das receitas de passagens (+3,1%)", disse a TAP, acrescentando que o EBITDA recorrente atingiu 256,3 milhões de euros.



No segundo trimestre, a TAP transportou 4,4 milhões de passageiros, um aumento de 4,5% face ao período homólogo.



"Continuamos a operar num ambiente altamente competitivo, com pressão sobre as receitas unitárias e desafios operacionais persistentes --- afetando particularmente a pontualidade. Ainda assim, registámos uma melhoria homóloga da regularidade durante o trimestre", disse o presidente executivo (CEO) da TAP, Luís Rodrigues, citado na mesma nota.



c/Lusa