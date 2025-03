Tarifas de Trump sobre viaturas são péssimas notícias para a UE, diz ACAP

Na análise de Hélder Pedro, é preciso uma readaptação da produção a nível europeu.Também ouvido pela Antena 1, o antigo ministro da Economia Manuel Caldeira Cabral alerta para o impacto negativo desta política da Casa Branca.O antigo ministro da Economia Manuel Caldeira Cabral considera que esta taxa vai ter implicações fortes no setor na União Europeia.Os Estados Unidos da América também vão perder com a taxa de 25 por cento aplicada à importação de automóveis. O antigo ministro da economia Manuel Caldeira Cabral explica que muitos dos componentes dos carros são produzidos fora do país.