Trump anuncia tarifas de 25% sobre viaturas fabricadas fora dos EUA

"Vamos obrigar os países que fazem negócios no nosso país e que se apropriam da nossa riqueza a pagar (...)", declarou o líder norte-americano.





"O que vamos fazer é impor direitos aduaneiros de 25 por cento a todos os automóveis que não sejam fabricados nos Estados Unidos. Se forem fabricados nos Estados Unidos, não haverá absolutamente nenhumas tarifas".







As tarifas anunciadas vão aplicar-se aos automóveis e camiões que são enviados para os Estados Unidos, incluindo as marcas americanas cujos automóveis são montados no estrangeiro.







No caso dos veículos elétricos chineses, que já são tributados a 100 por cento desde agosto de 2024, a tarifa aduaneira passará a ser de 125 por cento.







As novas tarifas poderão aumentar significativamente os preços para os consumidores, já que cerca de metade dos veículos vendidos nos Estados Unidos são importados.

Assim que o presidente dos EUA deu a conhecer a medida, que entrará em vigor a 2 de abril, as ações dos fabricantes de automóveis caíram.

"Isto é muito emocionante", declarou Donald Trump ao anunciar a decisão na Sala Oval, acrescentando que iria assinar uma ordem executiva "que vai levar a um tremendo crescimento na indústria automóvel".





A decisão vem juntar-se a uma série de outras tarifas anunciadas por Trump desde que tomou posse, nomeadamente a tarifa adicional de 20 por cento a todas as importações americanas da China, assim como as tarifas de 25 por cento sobre quase todos os produtos do Canadá e do México.







A fabricante de veículos elétricos Tesla, cujo dono é Elon Musk, braço direito de Trump, não irá ser afetada pela medida, já que todos os carros que vende nos Estados Unidos são fabricados nos Estados da Califórnia e do Texas.



Nas declarações desta quarta-feira, Donald Trump vincou que Musk não influenciou a política alfandegária. “Ele nunca me pediu um favor nos negócios”, assegurou o presidente.



UE vai "salvaguardar os seus interesses económicos"





A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, lamentou a decisão dos Estados Unidos e garantiu que a UE vai proteger os seus interesses.





"Como já disse antes, as tarifas são impostos - maus para as empresas, piores para os consumidores, tanto nos EUA como na UE", declarou em comunicado.



"A UE continuará a procurar soluções negociadas, salvaguardando ao mesmo tempo os seus interesses económicos", garantiu.





"Como uma grande potência comercial e uma comunidade forte de 27 Estados-membros, protegeremos conjuntamente os nossos trabalhadores, empresas e consumidores em toda a União Europeia".



A Comissão Europeia vai avaliar o mais recente anúncio de Donald Trump, assim como as "outras medidas que os EUA estão a prever para os próximos dias", acrescentou.