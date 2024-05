Taxa de desemprego com queda homóloga para 6,8% no primeiro trimestre mas subida em cadeia

De acordo com as estatísticas do emprego, entre janeiro e março, a população desempregada (estimada em 368.200 pessoas) aumentou 3,8% (13.600) em relação ao trimestre anterior e diminuiu 3,4% (12.900) relativamente ao mesmo período de 2023.

Já a população empregada (5.019.700 pessoas) aumentou 0,8% (39.200) em relação ao trimestre anterior e 1,8% (90.200) relativamente ao trimestre homólogo do ano passado. A taxa de desemprego foi, assim, estimada em 6,8% - mais 0,2 pontos percentuais em relação ao trimestre de 2023 e menos 0,4 pontos percentuais em relação ao trimestre de 2023.



O relatório do INE mostra ainda que entre janeiro e março, 19,7% (988.100 pessoas) da população empregada esteve em teletrabalho, o que representa uma subida de 1,9 pontos percentuais face ao trimestre anterior.



A taxa de subutilização do trabalho foi estimada em 11,7%, representando um aumento de 0,1 pontos percentuais em relação ao trimestre anterior e uma diminuição de 0,8 pontos em termos homólogos.



No período em análise, a subutilização do trabalho abrangeu 646.100 pessoas, o que corresponde a um acréscimo de 1,5% (9.300) em relação ao trimestre anterior e a um decréscimo de 5% (33.600) relativamente ao período homólogo.



O INE revela ainda que a população inativa com 16 e mais anos (3.598.700 pessoas) aumentou 1,7% (61.200) em relação ao trimestre anterior e 1,9% (67.000) relativamente ao homólogo.

c/Lusa