Taxa de desemprego manteve-se nos 6% em agosto

Foto: Luís Forra - Lusa

Está 0,3 pontos percentuais abaixo do mesmo mês de 2021. Dados do Instituto Nacional de Estatística revelam que, em agosto, 312.500 pessoas estavam desempregadas, um aumento de 0,8% face ao mês anterior, mas são menos 4,3% menos do que em 2021.