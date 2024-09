Taxa de inflação acelera para 2,1% em setembro

Já o indicador de inflação subjacente, que exclui produtos com preços mais voláteis como alimentos e energia, "terá registado uma variação de 2,8% (2,4% no mês precedente)".







A variação do índice relativo aos produtos energéticos diminuiu para -3,5% (-1,4% no mês anterior), essencialmente devido à conjugação da redução mensal nos preços dos combustíveis e lubrificantes (-1,0%) com o efeito de base associado ao aumento registado em setembro de 2023 (3,2%). A variação do índice referente aos produtos alimentares não transformados terá sido 0,9% (0,8% em agosto), refere o INE.