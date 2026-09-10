Economia
Taxa de inflação de 3,3% em agosto. Aceleração explicada pelo aumento do preço do gasóleo
O Instituto Nacional de Estatística confirmou esta quinta-feira a aceleração da taxa de inflação para 3,3%, uma taxa superior em 0,3 pontos percentuais em relação ao valor registado em julho. A aceleração é "quase na totalidade explicada pelo aumento do preço do gasóleo", refere o INE.
A variação do índice relativo aos produtos energéticos aumentou para 12,2% (8,7% no mês anterior) e o índice referente aos produtos alimentares não transformados registou uma variação de 3,4% (3,7% em julho).
Excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos, o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor em Portugal atingiu uma variação homóloga de 2,9% em agosto (2,7% em julho), taxa superior à da área do Euro, que está estimada em 2,1%.
O preço do barril de Brent para entrega em novembro ultrapassou hoje a barreira dos 102 dólares, atingindo o valor mais alto desde maio, depois de ter subido 1,14%.
O preço do cabaz alimentar de produtos essenciais voltou a aumentar na última semana, atingindo os 255,26 euros, de acordo com as contas da DECO Proteste.