Taxa de inflação nos Estados Unidos desacelera para 3,4% em abril

O departamento do Trabalho dos Estados Unidos (Bureau of Labor Statistics, BLS) informou hoje que os preços no consumidor subiram em cadeia 0,3% em abril, contra 0,4% em março.

A inflação subjacente, o principal dado analisado pela Reserva Federal dos Estados Unidos (Fed), caiu duas décimas de ponto percentual em termos homólogos para 3,6% em abril.

O BLS referiu que o índice da habitação subiu em abril (mais 0,4% em cadeia), tal como o índice da gasolina (mais 2,8% em cadeia), e que, em conjunto, contribuíram com mais de 70% para o aumento em cadeia dos preços de todos os itens.

A habitação acumulou um aumento homólogo de 5,5% e a gasolina de 1,2%.

No seu conjunto, o índice energético registou um aumento de 1,1% durante o mês e uma subida de 2,6% em termos homólogos.

Quanto aos produtos alimentares, os preços mantiveram-se inalterados em abril, acumulando um aumento de 2,2% em termos homólogos.

Esta é a primeira queda dos preços nos últimos três meses, uma vez que tanto março como fevereiro registaram aumentos, e a ligeira queda de uma décima de ponto percentual confirma o aviso do presidente da Fed, Jerome Powell, de que será difícil fazer descer a inflação de forma sustentada.

Depois de onze subidas desde março de 2022, a Fed mantém as taxas de juro desde julho do ano passado num intervalo entre 5,25% e 5,5%, o nível mais elevado desde 2001.

Num evento realizado na terça-feira em Bruxelas, Powell reiterou que é "provável" que a instituição mantenha as taxas de juro no nível atual na sua próxima reunião de política monetária, que se realiza entre 11 e 12 de junho.