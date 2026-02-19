Taxa de juro média do crédito à habitação desce para 3,111% em janeiro

Com esta descida, há 24 meses consecutivos que desce a taxa de juro implícita dos contratos de crédito à habitação. Esta taxa atingiu o máximo em janeiro de 2024, nos 4,657%.

Para o destino de aquisição de habitação, o mais relevante no conjunto do crédito à habitação (os restantes destinos são construção e reabilitação de habitação), a taxa de juro implícita do total dos contratos desceu para 3,108%.

Considerando a totalidade dos contratos, o valor médio da prestação mensal fixou-se em 399 euros em janeiro, mais dois euros face ao verificado em dezembro (397 euros) e igual a janeiro de 2025.

Do valor da prestação de janeiro, 195 euros (48,9%) correspondem a pagamento de juros e 204 euros (51,1%) a capital amortizado. Segundo o INE, pelo quinto mês consecutivo, a componente juros tem um peso inferior a 50%.

Já quanto aos contratos feitos nos últimos três meses, a taxa de juro fixou-se em 2,847%, (abaixo dos 2,850% de dezembro e dos 3,169% de janeiro de 2025).

Nestes contratos, o valor médio da prestação era de 676 euros em janeiro (um euro acima dos 675 euros de dezembro e 75 acima dos 601 de janeiro de 2025).

Em janeiro, o capital médio em dívida era de 75.994 euros para a totalidade dos contratos, mais 724 euros face a dezembro.

Para os contratos celebrados nos últimos três meses, o montante médio em dívida era de 168.853 euros, mais 503 euros que em dezembro de 2025.

A taxa de juro implícita no crédito à habitação reflete a relação entre os juros totais vencidos no mês de referência e o capital em dívida no início desse mês (antes de amortização).