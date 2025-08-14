Taxa Euribor sobe a seis meses e desce a 3 e 12 meses

Com as alterações de hoje, a taxa a três meses, que avançou para 2,034%, manteve-se abaixo das taxas a seis (2,112%) e a 12 meses (2,116%).

A taxa Euribor a seis meses, que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, subiu hoje, ao ser fixada em 2,112%, acima dos 2,100% de quarta-feira.

No prazo de 12 meses, a taxa Euribor baixou, ao ser fixada em 2,116%, abaixo dos 2,136% da sessão anterior.

A Euribor a três meses baixou para 2,034%, abaixo dos 2,036% de quarta-feira e acima de 2% pela sexta sessão consecutiva.

Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a junho indicam que a Euribor a seis meses representava 37,74% do `stock` de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável.

Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 32,28% e 25,58%, respetivamente.

Na última reunião de política monetária, em 24 de julho, o Banco Central Europeu (BCE) manteve as taxas diretoras, como antecipado pelos mercados e depois de oito reduções das mesmas desde que a entidade iniciou este ciclo de cortes em junho de 2024.

Enquanto alguns analistas antecipam a manutenção das taxas diretoras pelo menos até ao final deste ano, outros preveem um novo corte, de 25 pontos base, em setembro.

A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 10 e 11 de setembro em Frankfurt.