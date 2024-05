Taxas de juro em Timor-Leste continuam superiores a 10%, mas com ligeira queda

"À semelhança da evolução do ano anterior, as elevadas taxas de juro médias dos empréstimos ao setor privado continuaram a registar uma descida de 10.83%, no final de 2022, para 10.65% em dezembro de 2023", segundo o BCTL.

Para o banco central timorense, aquela diminuição "representa um sinal positivo para as empresas e famílias que recorrem ao crédito bancário para se financiarem".

Em relação ao sistema bancário de Timor-Leste, o BCTL refere que em 2023 "manteve-se estável e sólido" e que continua a ser financiado com "base em depósitos de residentes, emprestando apenas uma fração destes recursos a empresas e particulares".

O sistema bancário de Timor-Leste era constituído no final de 2023 pelo Banco Nacional de Comércio de Timor-Leste, único com sede no país, e por agências locais de quatro bancos estrangeiros.

"As receitas dos bancos, constituídas por juros recebidos e comissões cobradas aos seus clientes, ascenderam a um total de 99,4 milhões de dólares [cerca de 91,3 milhões de euros], registando um aumento significativo de 39,4 milhões face a 2022 [cerca de 36,1 milhões de euros]", salienta o relatório.