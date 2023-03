Taxas de juro. Vítor Constâncio fala em decisão justificada do BCE

O antigo governador do Banco de Portugal e vice-presidente do BCE, Vítor Constâncio, chegou a defender um aumento de juros de apenas 25 pontos base. Mas no 360 da RTP3, esta quinta-feira, considerou que a decisão do BCE está justificada.