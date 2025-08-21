Taxas Euribor a três e seis meses recuam e a de 12 meses fica inalterada

A taxa Euribor a seis meses, que em janeiro do ano passado passou a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, caiu hoje novamente 0,016 pontos para 2,077%, contra 2,093% na quarta-feira.

A taxa a três meses, que tinha ficado inalterada na véspera nos 2,034%, recuou hoje 0,008 pontos para 2,026%, ainda assim, abaixo das Euribor a seis e 12 meses.

A Euribor a 12 meses ficou hoje inalterada nos 2,084%, depois de na sessão anterior ter subido 0,003 pontos.

Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a junho indicam que a Euribor a seis meses representava 37,74% do `stock` de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável.

Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 32,28% e 25,58%, respetivamente.

Na última reunião de política monetária, em 24 de julho, o Banco Central Europeu (BCE) manteve as taxas diretoras, como antecipado pelos mercados e depois de oito reduções das mesmas desde que a entidade iniciou este ciclo de cortes em junho de 2024.

Enquanto alguns analistas antecipam a manutenção das taxas diretoras pelo menos até ao final deste ano, outros preveem um novo corte, de 25 pontos base, em setembro.

A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 10 e 11 de setembro em Frankfurt.