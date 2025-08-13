Em direto
Taxistas parados no Aeroporto de Lisboa em protesto contra os "angariadores" de clientes

por Lusa

Mais de duas centenas de taxistas da praça do aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, estão parados desde o final da manhã, em protesto contra os "angariadores" de clientes dentro da infraestrutura, disse à Lusa fonte da Federação Portuguesa do Táxi.

Em declarações à Lusa, Carlos Silva, recém-eleito presidente da FPT, explicou que se deslocou ao local por ter tido conhecimento de que havia uma situação a decorrer no aeroporto entre taxistas e os chamados "angariadores" de clientes.

"Há uma situação com angariadores que têm carros pintados com as cores dos táxis, mas que não o são, nem sequer representam outras alternativas de transporte [TVDE], o que causou uma revolta e indignação", disse Carlos Silva.

O responsável acrescentou que os taxistas que fazem serviço no aeroporto "imobilizaram-se espontaneamente", subindo de tom a sua indignação perante uma situação que, referiu, "já não é nova".

De acordo com Carlos Silva, cerca das 16:00, encontravam-se entre "250 a 300 taxistas" parados, no parque superior e inferior, que não recolhem passageiros "desde o final da manhã", situação que deverá ser desbloqueada "em breve".

"Estamos a tomar posse da Federação e a enviar ofícios às autoridades para reuniões. Esta questão tem de ser tratada, alguma coisa tem de mudar", afirmou, reconhecendo tratar-se de um problema que já vem sendo falado há algum tempo.

Segundo Carlos Silva, os motoristas de táxi "continuam indignados" com a situação, adiantando ter chegado a um compromisso com as autoridades presentes no local para agilizar uma reunião sobre o assunto.

Fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP confirmou à Lusa que os agentes foram acionados para uma situação no aeroporto, "que não é uma manifestação".

"Os taxistas insurgiram-se contra os angariadores de clientes que se encontram à porta do aeroporto e se deslocam lá dentro e entraram em troca de palavras", precisou.

Segundo a fonte, do grupo inicial faziam parte "cerca de 20 taxistas".

