Telecomunicações em Moçambique mais baratas a partir de sábado

"A intervenção do regulador do setor permitiu baixar de forma significativa o preço de comunicações telefónicas em Moçambique", disse hoje, em Maputo, o presidente do conselho de administração do Instituto Nacional das Comunicações de Moçambique (INCM), Tuaha Mote, em conferência de imprensa para anunciar as novas tarifas.

Segundo Mote, o preço médio do serviço de voz em Moçambique baixa de seis meticais (oito cêntimos de euro) por minuto para cinco meticais (cinco cêntimos), enquanto o preço médio de serviço de dados reduz de 2,30 meticais (33 cêntimos) por megabyte para 1,08 meticais (26 cêntimos). Já o preço médio de serviço de mensagens SMS baixa de 1,70 meticais (24 cêntimos, por SMS, para 1,10 meticais (um cêntimo de euros).

O presidente do INCM justificou a descida dos preços por ser uma necessidade do setor para garantir o acesso aos serviços a todos, sobretudo para a população com baixo poder de compra.

"A missão do INCM, na qualidade de regulador, é garantir a disponibilidade de infraestruturas, serviços de qualidade, ambiente competitivo e preços acessíveis aos consumidores, visando garantir a estabilidade e sustentabilidade do mercado", afirmou Tuaha Mote.

A atualização dos preços médios surge depois do INCM ter publicado, em 19 de fevereiro, uma resolução a estabelecer novas tarifas mínimas no setor das telecomunicações, nomeadamente para chamadas nacionais dentro e fora da rede, serviços de dados e no serviço de mensagens.

Tuaha Mote sublinhou que a atualização dos preços médios é mais uma ação que visa "colocar balizas" para as operadoras que atuam no setor, casos da estatal Tmcel e das privadas Vodacom Moçambique e Movitel.

"O mercado de telecomunicações tem balizas e regras, e todo mundo tem de jogar dentro das balizas. Nós percebemos que havia jogadores em fora do jogo, mas há regras e todo mundo deve correr nessas quatro linhas", afirmou, acrescentando que é interesse do INCM ver as operadoras a praticar "bons preços" e a fidelizar clientes com preços atrativos como mecanismo para retê-los.