Portugal saiu do radar de alerta da Comissão Europeia por causa do desequilíbrio das contas públicas. O ministro das Finanças diz que o Governo está focado em continuar a reduzir a dívida pública e em conseguir excedentes orçamentais.

No Luxemburgo, para a reunião do Eurogrupo, Joaquim Miranda Sarmento destacou a saída de Portugal do mecanismo de alerta.