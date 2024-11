Temu investigada. Empresa chinesa de compras online suspeita de vender produtos ilegais

a Comissão Europeia já tinha solicitado informações e documentos internos sobre as medidas adotadas pela plataforma em relação à venda de produtos ilegais, principalmente farmacêuticos. A 11 de outubro, Uma das preocupações é o vício que estes produtos podem criar entre os consumidores.



Numa pesquisa rápida no Google, qualquer utilizador tem acesso àquela que é considerada a grande plataforma digital de vendas, a Temu.



Na página principal, o consumidor encontra a promessa de dias para receber os seus produtos. Além disso, há uma vasta gama de produtos disponíveis, que vão desde acessórios de higiene até utensílios como, descascador de castanhas e tesoura aparadora de sobrancelhas.



Com o objetivo de proteger os utilizadores, a União Europeia implementou a lei dos Serviços Digitais, visando colmatar a ausência de regras no mundo digital, com as grandes empresas a ditarem o mercado, explicou a eurodeputada dinamarquesa Christel Schaldemose, eleita pelos social-democratas, citada no site do Parlamento Europeu. De acordo com o Parlamento Europeu, a Lei de Serviços Digitais visa criar um espaço digital mais seguro para utilizadores e empresas. As principais preocupações são o comércio, a troca de bens ilegais e o conteúdo online que amplifica a disseminação da desinformação.



Em Portugal, a DECO, juntamente com 16 associações de consumidores, apresentou uma queixa contra a plataforma. Segundo a Defesa do Consumidor, a loja chinesa está a desrespeitar os direitos dos consumidores ao violar o Regulamento Serviços Digitais da União Europeia. Em causa está o facto de a Temu não fornecer informações precisas sobre os comerciantes que vendem na plataforma.



Deste modo, a loja “utiliza práticas de manipulação, como padrões obscuros, e não é transparente sobre como recomenda produtos aos utilizadores”, pode ler-se no site da DECO.



Um mundo repleto de estímulos para compras é o que a Temu representa para a maioria dos seus consumidores. Os constantes jogos que dão descontos podem fazer com que o utilizador fique viciado em adquirir produtos que inicialmente não queria. A aplicação cria mesmo a ilusão de fazer compras como um bilionário, slogan usado pela empresa.



Caso seja provada a violação da Lei de Serviços Digitais, a Temu poderá ter de pagar multas significativas.